Mordaunt wil Truss wel opvolgen, populaire ‘Bojo’ verdeelt partijgenoten in Westminster

Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Geen van beiden heeft zichzelf echter al aangemeld om een gooi te doen naar het premierschap dat vacant wordt door het luidruchtige vertrek van Liz Truss. Uit een representatief onderzoek van bureau Opinium-studie bleek dat 44 procent van de Britse volwassenen in een duel op Sunak zou stemmen, en maar 31 procent op Johnson.

Als het zou aankomen op een beslissend duel tussen Sunak en Penny Mordaunt, zou 45 procent voor Sunak stemmen, vergeleken met slechts 23 procent voor Mordaunt, de leider van het Lagerhuis. Mordaunt was de eerste kandidaat die vandaag verklaarde dat ze zich kandidaat stelt om Truss te vervangen. Ze is de derde favoriet van de bookmakers, na voormalig minister van Financiën Sunak, die afgelopen zomer net tweede werd achter Truss en dus Johnson.

Die laatste heeft de handen bepaald niet vrij. Nog altijd loopt er een onderzoek naar de vraag of Johnson tijdens zijn ambt tegen het parlement heeft gelogen. Dat zou kunnen leiden tot zijn schorsing als parlementslid, waarmee hij meteen kansloos is in de race naar 10 Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier. Als er een beslissend duel zou zijn tussen tussen Mordaunt en Johnson zou 36 procent van het publiek op Mordaunt stemmen en 33 procent op Johnson. Het is natuurlijk niet aan het grote Britse publiek wie de nieuwe leider zal worden, maar aan de 172.000 leden van de Britse Conservatieve Partij, ofwel 0,3 procent van de Britse kiezers mag hierover stemmen.

Roep om algemene verkiezingen

Oppositieleden roepen ondertussen vergeefs om algemene verkiezingen om uit deze chaos te komen. Die verkiezingen zouden de regerende Conservatieven slecht uitkomen. Zelden was er zo’n geklungel in Westminster en zelden zijn Conservatieve politici zo belachelijk gemaakt. En dat terwijl miljoenen Britten worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen nu de kosten van boodschappen, brandstof en andere basisbenodigdheden de pan uitrijzen en de record inflatie de hypotheekrente opdrijft. Voortdurende stakingen illustreren de groeiende ontevredenheid en er dreigt ook nog eens een recessie.

Volledig scherm Boris Johnson (rechts) en Rishi Sunak, beiden worden veel genoemd maar moeten zich nog aanmelden als kandidaat. © AFP

Johnson een van de favorieten

Johnson heeft zelf niet verklaard dat hij meedoet, maar Britse bookmakers hebben hem tot een van de favorieten uitgeroepen. Het zou de meest verbazingwekkende comeback zijn in de recente Britse parlementaire geschiedenis, want de extreem polariserende Johnson moest nog maar drie maanden geleden gedwongen aftreden te midden van schandalen. Desondanks wordt Johnson nog steeds bejubeld door sommige conservatieven als een ongeëvenaarde stemmentrekker. Hij is populairder bij de brede achterban van de partij dan bij de meeste Conservatieve parlementariërs - en hij wordt door sommigen van hen beschimpt voor de chaos en het schandaal dat zijn ambtstermijn ontsierde.

Pud-leider Michael Howard smeekte de partij om niet terug te keren naar het ‘psychodrama’ van het Johnson-tijdperk. ,,Hij heeft zijn kans gehad en het is niet gelukt”, aldus Howard. Er zijn ook Conservatieven die verder gaan en dreigen hun partijlidmaatschap op te zeggen als ‘Bojo’ terugkeert. Rob Ford, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Manchester, waarschuwde de Johnson-fans dat het Britse electoraat in het algemeen de vele schandalen rond Johnson niet is vergeten - en hij heeft niet langer de aantrekkingskracht die hij ooit had. ,,We weten dat het publiek hem niet mag, hij kan niet regeren, hij kan zijn partij absoluut niet verenigen. Het zal een ramp zijn. Het zal mislukken.”

Nominaties sluiten maandagmiddag

De nominaties voor een nieuwe leider sluiten op maandagmiddag en kandidaten hebben de handtekeningen nodig van 100 van de 357 conservatieve afgevaardigden, wat een maximum van drie kandidaten betekent. Conservatieve parlementariërs zullen stemmen om een ​​van de drie te elimineren, en houden vervolgens een ‘adviserende’ stemming over de laatste twee. De 172.000 leden van de partij mogen vervolgens in een online stemming beslissen tussen de twee finalisten. De nieuwe leider en premier zal naar verwachting op 28 oktober worden gekozen. De populaire minister van Defensie Ben Wallace, die werd aangeprezen als een mogelijke kanshebber, sloot zichzelf vrijdag uit voor de race.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: