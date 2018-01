Mormoonse kerkleider (90) overleden, opvolger (93) staat klaar

Monson was een veteraan van de Tweede Wereldoorlog en de zestiende leider van het kerkgenootschap. De kerk is over de hele wereld vertegenwoordigd, maar vooral in de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Salt Lake City, in de staat Utah waar meer dan de helft van de inwoners Mormoons is. De president van de kerk wordt door Mormonen gezien als een profeet.



De man die hoogstwaarschijnlijk de nieuwe leider van de Mormoonse kerk wordt, is een 93-jarige voormalige hartchirurg. Russell Nelson wordt vermoedelijk de komende dagen formeel benoemd. De functie gaat zoals gebruikelijk naar de langstzittende van de twaalf oudsten die de gemeenschap leiden. Nelson is al drie decennia oudste.