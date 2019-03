Moskeeschutter wil zichzelf verdedigen en ontslaat advocaat

Huiszoe­king bij zus moskee­schut­ter

1:56 De Australische politie heeft twee huiszoekingen gedaan naar aanleiding van de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Onder meer het huis van de zus van de 28-jarige Brenton Tarrant is doorzocht. De doorzochte woningen staan in Sandy Beach en Lawrence in New South Wales in Australië.