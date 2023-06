Moskou zegt groot Oekraïens offensief te hebben verijdeld, honderden militairen gedood

- Na de luchtaanval in de Oekraïense stad Dnipro zaterdagavond is een meisje van 2 jaar dood aangetroffen onder het puin. Dat hebben de Oekraïense autoriteiten zondag bekendgemaakt. Er raakten ook 22 mensen gewond, onder wie drie kinderen die ernstig gewond raakten.



- Oekraïne is klaar voor het langverwachte tegenoffensief om de bezette gebieden te bevrijden op de Russen. Dat zei president Volodymyr Zelensky zaterdag in een interview met de Amerikaanse krant Wall Street Journal. ,,We gaan het doen.’’