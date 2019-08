Motorboot ontploft, vijf Belgische toeristen zwaargewond: ‘70 procent verbrand’

Vijf Belgische toeristen zijn zwaar verbrand geraakt toen hun pas gekochte motorboot in de jachthaven van het Spaanse Benicarló ontplofte. Gisteravond werden de twee zwaarst getroffen slachtoffers - een echtpaar uit het Belgische Tubeke - overgevlogen naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek (Brussel). De man is voor meer dan 70 procent verbrand, zijn vrouw voor 60 procent.

"Te mooi", schreef Simona Lupascu (40) vorige week donderdag nog onder een foto die ze postte van het uitzicht op hun vakantieverblijf nabij het strand van Peñiscola. Het balkon gaf uit op waaiende palmen en een grillig gevormd zwembad. In de verte lagen de zee en de bergen.

Twaalf uur later ontplofte een plezierboot in de haven van Benicarló, nabij Valencia. Getuigen zeggen dat ze een explosie hoorden en meteen veel rook zagen opstijgen op een motorboot van een meter of vijf lang. ,,In enkele seconden stond de hele boot in lichterlaaie." Ze zagen door de vlammen heen vier mensen in zee springen. Twee andere opvarenden waren door de explosie al overboord geslagen. Alle zes konden levend uit het water worden gehaald. Het gaat om één Fransman en vijf Belgen. Onder hen Simona en Claudiu Lupascu (41). Dat echtpaar raakte het zwaarst verbrand.

Brandstoftank

Bronnen meldden deze nieuwssite dat ze met een ander gezin, net als hen afkomstig uit het Waals-Brabantse Tubeke, op vakantie in Valencia waren. Eén van hen had recent een motorboot gekocht. De Belgische toeristen hadden al geklaagd over technische mankementen. Ze zouden bij de Franse verkoper hebben aangedrongen de boot samen te bekijken en te testen. Dit gebeurde vrijdagochtend. Het gezelschap was nog maar op een paar meter van de kade of het vaartuig ontplofte. De boot brandde helemaal uit.

De Spaanse hulpdiensten houden rekening met een lek in een toevoerleiding naar de brandstoftank. Ze denken dat die ontplofte. ,,Ik weet nog altijd niet wat er is gebeurd", zegt Béatrice Gallo (39) aan de telefoon in Spanje. Zij is de vrouw van Sebastien Lopes (34). Hij liep tweede- en derdegraadsbrandwonden op over meer dan 60 procent van zijn lichaam. ,,Het is erg", zucht Gallo. Ook haar schoonouders liepen zware brandwonden op: Patricia Wauthier (56) voor 25 procent en Giuseppe Lopes (56) voor 32 procent. Meer kan en wil Béatrice Gallo niet kwijt. ,,Zolang het onderzoek loopt, vraagt de politie me discretie. Ik wil hier nu vooral zo snel mogelijk weg."

Volledig scherm Van links naar rechts: Patricia Wauthier (56): raakte voor 25% verbrand. Wordt morgen gerepatrieerd. Sebastien Lopes (34): zoon van Patricia, raakte voor 61% verbrand. Wordt vandaag gerepatrieerd. Simona Lupascu (40): raakte voor 60% verbrand. Is gisteren gerepatrieerd. Claudiu Lupascu (41): man van Simona, raakte voor 70% verbrand. Is gisteren gerepatrieerd. Niet op foto: Giuseppe Lopes (56), de man van Patricia. Raakte voor 32% verbrand. Wordt vandaag gerepatrieerd. © rv

Niet zoals gipsvlucht

Gisteravond vertrok er uit Spanje een medische vlucht met de twee zwaarst verbrande slachtoffers. Vandaag worden nog twee personen gerepatrieerd, morgen volgt het minst verbrande slachtoffer.

Een dergelijke evacuatie houdt volgens Pierre-Michel Francois, diensthoofd van het brandwondencentrum van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek, altijd een zeker risico in. ,,In een vliegtuig krijg je sowieso minder zuurstof. Voor gezonde passagiers vormt dat geen enkel probleem. Wel voor intensieve patiënten die beademd worden. Ze hebben meer zuurstof nodig." Volgens Francois zijn er wel gespecialiseerde reanimatieteams aan boord. ,,Dat is in niets te vergelijken met een gipsvlucht."

De vijf slachtoffers zijn de voorbije dagen in Spanje nog niet geopereerd. ,,Dat klinkt misschien raar, maar dat is normaal. De patiënten moeten eerst stabiel zijn", zegt dokter Francois. Een zwaar verbrand slachtoffer kan een vlucht de eerste dagen ook niet aan. ,,Een brandwondenpatiënt verliest enorm veel vocht omdat zijn huid niet meer bestaat. Dat tekort moet aangevuld worden met enorme hoeveelheden fysiologisch water en andere oplossingen. Soms is er wel 20 liter in 24 uur nodig om te overleven."

Resistente bacteriën

Francois zegt dat de toestand van de vijf sinds gisteren toeliet om gerepatrieerd te worden. De brandwondenpatiënten langer in een Spaans ziekenhuis laten verblijven, raadt de dokter overigens af. ,,Ik wil het ziekenhuis in Spanje niet bekritiseren, maar het is bekend dat landen aan de Middellandse Zee worstelen met resistente bacteriën. Patiënten die daar lang blijven, lopen een groter risico op besmetting. Ik moet dus geen tekeningetje maken bij wat er gebeurt met brandwondenpatiënten die pakweg 60 procent van hun huidoppervlakte kwijt zijn. Dat zorgt voor lelijke infecties."

Brandwonden over 60 en 70 procent van een lichaam: het is duidelijk dat de slachtoffers er erg aan toe zijn. Dokter Pierre-Michel Francois noemt het ‘enorm’. ,,We moeten daar niet over liegen. Dat is gevaarlijk. Zelfs levensbedreigend. Een voordeel hier is wel dat het nog om tamelijk jonge mensen gaat. Daarom mogen we niet pessimistisch zijn. We gaan het maximale doen om die mensen te redden en te helpen."

Volgens de dokter zullen de vijf eerstdaags geopereerd worden.