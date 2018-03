Moulin Rouge oer-Frans? Welnee, made in Holland

Nu, zes jaar later, is zijn verbazing nog groter geworden. ,,Niermans ontwierp beroemde cafés en theaters in Parijs, waaronder de Folies Bergère en de Moulin Rouge. Maar ook grand hotels en casino's in plaatsen als Nice, Monte Carlo, Biarritz en Madrid. Franse kranten noemen hem de 'grootmeester van de art nouveau'. Maar als ik ga zoeken in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam, dan is er niets over hem te vinden. Niemand in dit land weet wie hij is."



In zijn boek, dat in januari verscheen, vertelt Kokke het bijzondere levensverhaal van de man die in 1859 als zoon van de stadsarchitect van Enschede werd geboren. Hij zocht in archieven, ging op de fiets door Parijs en stond op de stoep van het huis in Montmartre waar Eduard Niermans in 1883 ging wonen. "De Rue Lepic. Een paar huizen verderop woonde Van Gogh. Theo van Gogh, de broer van Vincent, is later een goede vriend geworden. Net als de schilder Renoir."