Mueller wil Manafort weer in de cel wegens beïnvloeden getuigen

Dit blijkt uit stukken die Mueller maandag bij de rechtbank in Washington heeft ingeleverd. In februari zou Manafort, die door de rechter in afwachting van het proces onder voorwaarden is vrijgelaten, hebben gebeld met twee leden van de zogeheten Hapsburg Groep, een groepje van Europese oud-politici dat zou lobbyen voor de Oekraïense regering. Ook stuurde hij hen tekstberichten. Manafort wilde zo hun verklaringen beïnvloeden en bewijzen tegen hem verhullen, zo staat in de stukken.