'Mugabe akkoord met aftreden'

Robert en zijn vrouw Grace Mugabe wordt gegarandeerd dat ze niet strafrechtelijk zullen worden vervolgd en 'volkomen immuniteit genieten'. Ook mag hij zijn privéwoning houden. Om het ontslag definitief te maken moet eerst een ontslagbrief opgesteld en verzonden worden naar het parlement. Dat wordt momenteel gedaan.

Mugabe zei gisteren tijdens een live-uitzending dat hij tot het partijcongres in december de leiding over het land wil houden. Het Zimbabwaanse leger en de regeringspartij ZANU-PF hadden echter een ultimatum gesteld aan Mugabe. De 93-jarige president moest uiterlijk vanochtend tien uur zijn ontslag hebben ingediend, aldus diverse bronnen in Harare. Dat is nu dus waarschijnlijk ook gebeurd.

Ontslag

Leden van het centrale comité van de partij kwamen gisteren bijeen om zich te beraden op de positie van Mugabe. Het ontslag van Mugabe als partijleider is nog niet officieel bevestigd. ,,Hij is uit de partij gezet", zo meldde een van de afgevaardigden van de partij aan Reuters. ,,Mnangagwa is onze nieuwe leider." Drie andere afgevaardigden van ZANU-PF hebben dit inmiddels bevestigd.