'Mugabe wordt vandaag vervangen'

Kopstukken van Robert Mugabes eigen partij ZANU-PF zijn al sinds vanochtend bijeen om de rijen te sluiten over de toekomst van de president. Er is onderlinge verdeeldheid omdat een aantal veteranen die destijds onder leiding van Mugabe de onafhankelijkheid bevochten de president een eervolle aftocht gunt. Anderen kennen geen pardon omdat Mugabe door economische wanbeleid en graaien het land in diepe armoede heeft gestort.



De president heeft nog steeds huisarrest in de presidentiële residentie. Naar verluidt spreekt Mugabe vandaag met het centrale comité van de partij. Hij krijgt dan te horen dat hij in het belang van het land en van zichzelf beter kan terug treden.