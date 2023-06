Muitende Wagnerbaas laat van zich horen: ‘Mars naar Moskou was een masterclass van een invasie’

Hij verwijst daarmee naar een bevel van het Russische ministerie van Defensie dat Wagnerkrijgers verplichtte om tegen 1 juli een contract te tekenen bij het reguliere leger. Het overgrote deel van de Wagnerleiding wilde dat niet omdat het vreesde dat het kanonnenvoer zou worden, ‘te oordelen naar de manier van vechten van het leger’.



,,We waren hier categorisch tegen”, aldus Prigozjin. ,,Maar we waren van plan om het tóch te doen op 30 juni in Rostov. Ondanks het feit dat we geen enkele agressie toonden, werden we vanuit de lucht aangevallen door raketten en helikopters en stierven dertig krijgers. Dat was voor ons de aanleiding om onmiddellijk te vertrekken.”



Volgens Prigozjin was het daarnaast de bedoeling ‘om die personen voor het gerecht te brengen die door hun onprofessionele gedrag een groot aantal fouten hebben gemaakt tijdens de speciale militaire operatie’. Wat níét de bedoeling was, was het omverwerpen van het regime in Moskou, klinkt het ook.

‘Russisch bloed’

De beslissing om te keren werd genomen toen de Wagnerstrijders beschoten werden en er ‘Russisch bloed’ vergoten dreigde te worden. Hij suggereert ook dat zijn mars de problemen benadrukte ‘die hij en Wagner naar voren brachten’, met name de zwakte van de veiligheidsdiensten.



Hij benadrukt verder de steun die Wagner tijdens de mars kreeg van de lokale bevolking en beweert dat Wagner liet zien hoe het op 24 februari 2022 had moeten verlopen. ,,We lieten een masterclass zien van hoe 24 februari 2022 eruit had moeten zien. Dan was de speciale operatie op één dag in kannen en kruiken geweest”, zegt hij.

Hij laat in zijn nieuwste boodschap niet weten waar hij zich momenteel bevindt. Dat blijft dus nog steeds onduidelijk.

Onder het gejuich van inwoners uit Rostov aan de Don vertrok Wagnerbaas Yevgeny Prigozjin zaterdagavond:

Defensietop

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin botste in de afgelopen maanden herhaaldelijk met de Russische defensietop en haalde publiekelijk hard uit naar onder andere defensieminister Sergej Sjojgoe. De machtsstrijd tussen Prigozjin en de defensietop escaleerde vrijdag tot een regelrechte rebellie. Prigozjin stuurde duizenden huurlingen vanuit Oekraïne de grens met Rusland over en liet ze oprukken richting Moskou, om verhaal te halen over een vermeende aanval van het Russische leger op Wagner in Oekraïne.



Prigozjin nam bij zijn gewapende muiterij tegen de Russische legerleiding onder meer militaire infrastructuur in de Russische stad Rostov aan de Don over en zijn Wagnertroepen rukten over een snelweg op richting Moskou. Toen zij op zo’n 200 kilometer van de Russische hoofdstad waren, stopte de kortdurende opstand abrupt. De huurlingen maakten rechtsomkeert op bevel van hun baas. Er bleek een deal gesloten met het Kremlin.

Akkoord om naar Belarus te verhuizen

Prigozjin ging - onder bemiddeling van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko - akkoord met een de-escalatievoorstel, naar eigen zeggen ‘om een bloedbad te voorkomen’. Volgens het Kremlin werd er onder meer afgesproken dat de Wagnerbaas zich zal vestigen in Belarus. Moskou maakte ook bekend dat Prigozjin en zijn troepen niet worden vervolgd. Een deel van de Wagnertroepen dat besliste niet deel te nemen aan de opstand, zal door het akkoord contracten met het Russische ministerie van Defensie kunnen tekenen.

Verder is het onduidelijk wat er nog precies in de overeenkomst staat. Wat de Wagnerleider in de toekomst gaat doen, is ook niet bekend. Opvallend: het strafrechtelijk onderzoek naar Prigozjin loopt nog, ondanks zijn deal met het Kremlin, melden Russische media vandaag.

Het is onduidelijk waar hij momenteel verblijft, en of hij op weg is naar Belarus. Hij vertrok zaterdagavond in een auto uit Rostov aan de Don. Op beelden is te zien hoe een aantal inwoners van de stad hem toejuicht en de hand schudt. In een nieuwe video - die maandag op sociale media opdook - zijn de laatste woorden van de Wagnerbaas te horen - dus voor hij even van de radar verdween. Hij noemde het resultaat van zijn opmars 'goed'. Volgens hem heeft zijn actie 'iedereen opgevrolijkt'.

‘Niet nog meer schurken nodig’

Hoewel Prigozjin dus misschien nog niet in Belarus is aangekomen, vreest de verbannen Belarussische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja meer onrust in haar land als hij zich daar vestigt. 'Oorlogsmisdadiger Prigozjin naar Belarus halen betekent meer instabiliteit in het land', schrijft ze op Twitter. 'Belarus heeft niet nog meer criminelen en schurken nodig, maar gerechtigheid, vrijheid en veiligheid voor ons volk.'



De muiterij van de Wagnerhuurlingen wordt door het Westen gezien als een directe uitdaging voor het gezag van de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Navo-topman Jens Stoltenberg bewijst het dat de invasie in Oekraïne een ‘grote strategische fout’ was van Poetin. ,,Dit bewijst dat de oorlog de macht van Rusland doet kraken”, klinkt het bij EU-buitenlandchef Josep Borrell.