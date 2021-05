Multimiljardair Bill Gates en zijn vrouw Melinda gaan na 27 jaar huwelijk scheiden

,,Na veel nadenken en werken aan onze relatie hebben we besloten om ons huwelijk te beëindigen. We geloven niet langer dat we samen kunnen groeien als een echtpaar”, melden ze in een gezamenlijke verklaring.

Het stel bracht drie kinderen groot en richtte de Bill & Melinda Gates Foundation op, de grootste charitatieve instelling op aarde. De twee stoppen duizelingwekkende hoeveelheden geld in programma’s om armoede te bestrijden en vermijdbare ziekten de wereld uit te helpen. ,,We blijven ons werk bij de stichting voortzetten”, aldus het koppel. ,,Maar we gaan niet als koppel verder. We vragen om rust en ruimte voor onze familie nu we beginnen aan een nieuw hoofdstuk in ons leven.”

Hawaii

Bill en Melinda leerden elkaar kennen in 1987 in New York waarna zij al snel op de marketingafdeling van Microsoft aan de slag ging. Op 1 januari 1994 trad het paar in het huwelijk op Hawaii. Twee jaar later verliet Melinda het bedrijf om zich op het gezin te richten. Sinds 2000 zetten ze zich met hun Bill & Melinda Gates Foundation samen in voor goede doelen.

Vorig jaar zei Bill Gates dat hij afscheid nam van het bestuur van Microsoft om zich te concentreren op filantropie. Gates was tot 2000 CEO van Microsoft en heeft sindsdien geleidelijk zijn betrokkenheid bij het bedrijf, dat hij in 1975 begon, afgebouwd.

Duurste scheiding ooit

Bill Gates heeft volgens persbureau Bloomberg een vermogen van bijna 146 miljard dollar. Hij was jarenlang de rijkste persoon ter wereld. Momenteel is hij de op twee na rijkste. Tesla-baas Elon Musk is de rijkste, gevolgd door Amazon-oprichter Jeff Bezos.

Bezos en zijn ex-vrouw MacKenzie lieten in 2019 weten uit elkaar te gaan. Dat kostte hem 38 miljard dollar en daarmee was het de duurste scheiding ooit. Bezos mocht driekwart van de aandelen die het echtpaar gezamenlijk in de webgigant bezat houden, plus het stemrecht over MacKenzie’s pakket. Ook na deze peperdure scheiding, bleef hij een van de rijkste mannen ter wereld.

Wat de scheiding Bill Gates gaat kosten is nog niet bekend.

