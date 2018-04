'Münster-moordenaar' was boos op iedereen en wilde als 7-jarige al dood

Volgens de politie zinspeelt Jens R. in de brief op zelfmoord. Hij beklaagt zich over alles dat in zijn leven is misgegaan. De schuld geeft hij aan zijn ouders en artsen. Volgens Bild gaat het om een brief van maar liefst 92 pagina's die de dader van de aanslag in Münster aan familie, bekenden en buren zou hebben gestuurd. Andere media reppen over 18 pagina's die zijn gevonden in een van zijn woningen.

Als zevenjarige wilde Jens R. al dood, volgens Bild. Hij stelt impotent te zijn geworden als gevolg van de mishandelingen. Daardoor is hij ook nooit in staat geweest om normale gevoelens voor vrouwen te ontwikkelen en seks te hebben. Hij leed onder de angst al homo te worden aangezien. Het zou hem ook tot overmatig alcoholgebruik hebben aangezet.

Miskend talent

Niet alleen zijn ouders gaf de in Olsberg, Sauerland geboren Jens R. in zijn brief de schuld. Hij beklaagde zich over klanten die hem als ontwerper inhuurden maar hun rekening niet betaalden. En dat terwijl hij volgens zichzelf toch een getalenteerd meubelontwerper was, die als 28-jarige nog een belangrijke prijs had gewonnen voor een ontwerp.

In de brief schrijft de dader over ernstige problemen met zijn ouders, schuldcomplexen, zenuwinzinkingen en het begin van suïcidale gedachten. Hij beschrijft ook uitbarstingen van agressie en gedragsstoornissen. Een speciale rol speelt in de brief een mogelijk mislukte operatie, aldus onder meer de Süddeutsche Zeitung.

Individuele daad