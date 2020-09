Museum in Parijs weigert vrouw wegens decolleté

Ministerie van Justitie neemt verdedi­ging lasterzaak Trump over

9 september Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de uitzonderlijke beslissing genomen om Trumps persoonlijke advocaten te vervangen in een lasterzaak tegen hem, meldt The New York Times. De zaak is aangespannen door schrijfster E. Jean Carroll, die Trump ervan heeft beschuldigd dat hij haar in de jaren 90 heeft verkracht.