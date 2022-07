Musk wil Twitter toch niet kopen, bedrijf stapt naar de rechter

UPDATEElon Musk staakt zijn poging om het sociale medium Twitter over te nemen voor een bedrag van 44 miljard dollar (43 miljard euro). Aanleiding is de onduidelijkheid over het aantal spamaccounts op het platform. Dat blijkt uit een document dat de advocaten van Musk hebben gedeponeerd bij de Amerikaanse beurswaakhond. Twitter heeft laten weten naar de rechter te gaan om de koop alsnog af te dwingen.

Al maanden is er onduidelijkheid of de deal tussen Musk en Twitter door zou gaan. Volgens Musk heeft Twitter nooit een goed antwoord gegeven op de vraag hoeveel bots en spamaccounts er bestaan op het platform en welk deel zij uitmaken van het totale aantal gebruikers. Dat aantal is van invloed op de winstgevendheid van Twitter, omdat spamaccounts niet reageren op advertenties.

Volgens Musk overtreedt Twitter door de onduidelijkheid over het aantal nepaccounts de fusieovereenkomst. Maar juridische experts twijfelen volgens The Washington Post aan dat argument en zijn er niet zeker van dat het genoeg is om de deal te laten klappen. In de overname-overeenkomst is een bepaling opgenomen dat Musk Twitter een miljard dollar moet betalen als hij de overname niet doorzet.

Twitter heeft in een reactie laten weten dat het bedrijf van plan is Musk aan de overeenkomst te houden. Het bod van 44 miljard dollar is officieel, dus kan niet zomaar worden geannuleerd door een van de partijen. ,,We houden vast aan de prijs en de afspraken die gemaakt zijn met Musk en we zijn van plan juridische actie te ondernemen om de fusieovereenkomst af te dwingen”, zei voorzitter van de raad van commissarissen Bret Taylor in een tweet.

Hardnekkige geruchten

De gevolgen van Musks beslissing zijn niet meteen duidelijk. Volgens de overnameovereenkomst kan Musk een miljard dollar (zo’n 980 miljoen euro) betalen aan Twitter als de deal niet doorgaat. Dat is echter onder strikte voorwaarden en experts zijn het er niet over eens of het conflict over spamaccounts voldoende is.

De koers van het aandeel Twitter daalde in de handel nabeurs zo’n 7 procent. Tijdens de handelsdag had het aandeel vrijdag al 5 procent verloren en eindigde het op zo’n 36,81 dollar, veel lager dan de 54,20 dollar per aandeel die Musk zou betalen voor het bedrijf.

Eerder vandaag waren er al hardnekkige geruchten dat de deal waarschijnlijk niet zou doorgaan. Maar nu heeft Musk dus een einde gemaakt aan de maandenlange speculatie en gaat de overname definitief niet door.