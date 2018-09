Muziek houdt vluchtelingen in kamp op Lesbos overeind

Muziek brengen naar vluchtelingen. Het opmerkelijke idee ontstond in 2016 bij Adriaan Kok (55) uit Wassenaar en violist Jeroen de Groot, neef van zijn vrouw. De opbrengst van de nieuwe cd van Jeroen moest naar een goed doel. Lesbos was veel in het nieuws, de mannen wilden daar iets gaan doen. Samen reisden ze naar het Griekse eiland en waren er onmiddellijk van overtuigd dat de vluchtelingen baat hebben bij muzieklessen. ,,Toen ik weer thuiskwam, was ik kapot'', vertelt Kok. ,,Ik was twee weken lang in de war, maar wel enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan. Kort erna richtte ik de stichting Connect by Music op.''



De stichting weet al snel de mensen van de vluchtelingenkampen op Lesbos te overtuigen en inmiddels krijgen vijfhonderd migranten dagelijks muziekles: piano, gitaar, drums en zang. De lessen worden gegeven door Griekse leraren en Nederlandse muziektherapeuten. Kok is veel op Lesbos om de stichting, die ondersteund wordt door donateurs en vrijwilligers, draaiende te houden. Zijn vrouw en vier kinderen helpen hem, gaan af en toe mee. Ook om te kunnen begrijpen waar hun echtgenoot en vader mee bezig is. Dochter Sarah (16) was zo onder de indruk, dat ze een brief schreef aan premier Rutte. ,,Meneer Rutte, ik zie hier kinderen die net zo zijn als ik. Waarom hebben zij hier zo'n vreselijk leven?''