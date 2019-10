Muzikant laat viool ter waarde van ruim 250.000 pond in trein liggen

Gisteravond stapte Morris uit de trein en daarbij liet hij zijn kostbare strijkinstrument in een bagagerek liggen. Hij besefte zijn fout pas te laat: de trein was weg en hij kon naar zijn viool fluiten. Het voorval raakte een gevoelige snaar bij de Brit, want hij gaf aan dat het verlies voelde ‘alsof mijn arm er afgehakt werd’.



Na het bekijken van bewakingsbeelden kwam de politie tot de conclusie dat de viool door een andere man is meegenomen. Er is een foto vrijgegeven van de persoon die de politie graag wil spreken in verband met het onderzoek.



De viool werd in 1907 gemaakt en is een van de weinige instrumenten van de hand van vakman David Tecchler. Zijn naam staat ook gegraveerd aan de binnenkant van de witte koffer waarin Morris de viool vervoerde. Laatstgenoemde is overigens ook geen kleine jongen in de muziekwereld. Morris leidde een aantal Britse orkesten en maakte muziek met onder andere Stevie Wonder, U2, James Brown en David Gilmour.