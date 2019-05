Myanmar laat meer dan 6000 gevangenen vrij, waaronder journalisten

Vliegtuig stort neer in Mexico, alle inzitten­den omgekomen

6 mei Een vliegtuig dat met dertien passagiers en bemanningsleden op weg was van Las Vegas naar Monterrey is in Noord-Mexico neergestort. Alle inzittenden zijn om het leven gekomen. Dat bevestigden de autoriteiten van de staat Coahuila waar de privéjet crashte door nog onbekende oorzaak.