Myanmar rouwt na bloedbad, maar volhardt in verzet

Het leger slaat met steeds hardere hand de protesten tegen het militaire regime neer. Woensdag was volgens de Verenigde Naties de bloedigste dag sinds de staatsgreep op 1 februari. Bij massademonstaties in verschillende steden vielen in totaal 38 doden, nadat de politie het vuur opende op de betogers.

Begrafenisstoet

Journalisten

Niet onder de indruk

Schraner Burgener: ,,Hun antwoord was: ‘We zijn gewend aan sancties en we hebben die sancties in het verleden overleefd. We moeten leren lopen met maar een paar vrienden.’’

Toch is het leger verrast door het sterke verzet van met name jongeren, zegt de VN-gezant. Dat houdt langer aan dan eerdere opstanden tegen de militaire dictatuur (onder meer in 1988 en 2007), die in korte tijd hard de kop in werden gedrukt. ,,Ik denk dat het leger zeer verbaasd is dat het niet werkt, want in het verleden werkte het wel.’’