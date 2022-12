Mysterie rond overleden Nederlands ‘gouden koppel’ in Colombia krijgt opmerkelijke wending

Twee Nederlanders zijn volgens Colombiaanse media in augustus omgekomen na het drinken van een geestverruimend drankje. Het gaat om de 31-jarige Bob Kootte en zijn 29-jarige vriendin Nienke Bawa die eind augustus in de stad Cartagena overleden. In augustus werd gedacht dat de doodsoorzaak voedselvergiftiging was .

De Colombiaanse politie zegt tegen lokale media dat er medische complicaties zijn ontstaan na het innemen van het drankje. Het zou gaan om yagé, een mengsel van verschillende planten waarvan je kan gaan hallucineren. Het is vergelijkbaar met ayahuasca, wat in Nederland verboden is.

,,Iedere persoon reageert anders op dit soort drankjes. Dit wordt in sommige delen van het land gebruikt ter ontspanning.” De politiebaas denkt dat de twee verliefde Nederlanders het middel in hebben genomen in Medellín of Santa Marta. Ze kregen de complicaties na aankomst in Cartagena.

Medische hulp

Volgens de politie kregen de twee Nederlanders medische hulp in de ochtend, waarna het ambulancepersoneel weer vertrok. In de avond verergerden de klachten zich, waarna de hoteleigenaar besloot weer de ambulance te bellen, uiteindelijk overleden de twee uren na elkaar in het ziekenhuis.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend zijn met de berichten in de media, maar heeft zelf geen berichten over de doodsoorzaak ontvangen. ,,Hier gaan de lokale autoriteiten over”, aldus de woordvoerder.

Verbijstering

Collega’s en studiegenoten reageerden geschokt op de gebeurtenissen. ,,We zijn diep bedroefd door het overlijden van onze collega Bob”, meldde de internationale bank JP Morgan in een verklaring. ,,We hebben contact met zijn familie en steunen hen in deze moeilijke tijd.”

Het bedrijf van Nienke reageerde eveneens met stomheid geslagen. ‘Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze sprankelende en zeer getalenteerde collega Nienke en haar partner Bob’, schreef multinational Procter & Gamble in een verklaring. ‘Onze gedachten zijn bij allen die Nienke en Bob liefhebben.’

Gouden koppel

Nienke ging in 2011 naar de Hotelschool Den Haag, waar ze lid werd van een dispuut. Ze werd een graag geziene gast op borrels. Het credo was al snel: ‘Nienke is binnen, het feest kan beginnen.’ Ze was een sociaal dier, zei studiegenoot Leonie Idsinga eerder tegen het Parool: ,,Nienke was ongelooflijk geïnteresseerd in andere mensen. Ze stapte altijd als eerste op nieuwe mensen af en had veel vriendinnen.”

In 2017 leerde ze Bob Kootte kennen via een datingsite. De relatie paste als een handschoen. ,,Het was een gouden koppel, ze hadden dezelfde interesses, waren beiden bourgondiërs, hielden van reizen, lekker eten, feesten en borrels,” zeggen hun vrienden.

Bob, geboren op 15 juni 1991 in Rotterdam als oudste in het gezin van vier kinderen, was een nieuwsgierig kind. ,,Hij keek wijs uit zijn ogen en wilde de wereld ontdekken”, zegt zijn moeder Jeannie Pleumeekers. Door zijn leergierigheid was hij al snel het lieverdje van veel leerkrachten. ,,Hij had een fenomenaal geheugen en kende al op jonge leeftijd de vlaggen van alle landen uit zijn hoofd”, zegt zijn vader Gerrit Kootte.