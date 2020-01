Mysterieuze longziekte China eist tweede dode

Vorige week overleed een 61-jarige man in Wuhan aan de aandoening. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden. Het gros daarvan is waarschijnlijk besmet geraakt op een lokale vismarkt. Die is inmiddels gesloten en gedesinfecteerd.

Ook in Japan werd bij een man die begin dit jaar in Wuhan was het virus aangetroffen, terwijl in Thailand een Chinese toeriste die mogelijk met het coronavirus is besmet in quarantaine geplaatst is. De WHO waarschuwt voor een mogelijke grotere uitbraak.