Na 17 jaar aanklacht wegens bomaanslag in Düsseldorf

De verdachte, die ontkent, had indertijd in de buurt een winkel met legerartikelen. Hij stond bekend als wapengek en verkeerde in rechts-extremistische kringen. Hem is nu twaalfvoudige poging tot moord uit racistische motieven ten laste gelegd. Daarop staat in Duitsland maximaal levenslang. Het nu ingeleverde dossier telt 250 pagina's, waarin 96 getuigen worden opgevoerd.