Na 40 dagen mogen migranten eindelijk van Deense tanker: ‘Einde aan een nachtmerrie’

Grieken­land en Haagse coalitiele­den willen grotere rol EU bij opvang migranten op Lesbos

11 september Griekenland wil dat de EU een ‘actievere’ rol gaat spelen bij de huisvesting van migranten op Lesbos, waar het grote opvangkamp Moria deze week in vlammen opging. Premier Kyriakos Mitsotakis zei dat er een nieuw kamp moet komen, maar benadrukte ook dat zijn land niet op oude voet verder wil gaan. Een aantal leden van de coalitiepartijen in Den Haag stelden een petitie op, die Mitsotakis’ standpunt onderstreept. De petitie is inmiddels bijna vijfhonderd keer ondertekend.