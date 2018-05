Na de bruiloft wil wereld alles weten van subliem Brits Gospelkoor

Het koor trok de aandacht in 2000 door een korenwedstrijd te winnen op BBC radio. Daarna werd het ensemble al genomineerd voor de titel Beste Gospelkoor van Groot-Brittannië. In 2004 en 2005 won het koor de onderscheiding. Sindsdien werden twintig prijzen en nominaties gewonnen en waren de zangers en zangeressen te horen in concerten in de grote Londense zalen, in tv-reclames en bij bedrijfspresentaties.

Achtergrondzangeres

Het koor werd opgericht door Karen Gibson die ook de grote inspirator en de dirigent is. Gibson was daarvoor achtergrondzangeres bij onder meer The Beautiful South, een Britse popgroep uit de jaren negentig. Ze zit al twintig jaar in gospelmuziek en gaf workshops in heel Europa en ook in de VS, Japan, Zimbabwe en Rwanda. Eigenlijk begon ze het koor op verzoek van de BBC die een gospelkoor nodig had voor een speciale uitzending. De eerste prijzen werden snel gewonnen. Daarna ging het bijna vanzelf. Er kwamen talloze optredens en het koor zong onder anderen al voor bisschop Desmond Tutu en wijlen Nelson Mandela. De uitvoering op de koninklijke bruiloft, voor het oog van de wereld, was bijzonder, aldus Gibson. “We zullen dit moment altijd koesteren. Het paar heeft zelf veel bijgedragen aan het optreden. Ze dachten mee over wat we moesten zingen en hoe we het zouden uitvoeren.”