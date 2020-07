Na de eerste vernietigende golf lijkt Italië nu de beste leerling van de Europese coronaklas

Italië was het eerste Europese land dat op grote schaal geconfronteerd werd met het coronavirus, maar terwijl andere Europese landen vrezen voor een tweede golf en mogelijk nieuwe lockdowns, slagen de Italianen er in om – althans tot nu toe – een heropleving van het aantal besmettingen te voorkomen. Hoe doen ze dat?

Italiaanse experts dragen verschillende verklaringen aan. Eerst en vooral: goede contacttracing – dagelijks worden volgens de Volkskrant tussen de dertig- zestigduizend Italianen onderworpen aan een test. Van de geteste personen blijkt slechts 0,5 procent besmet. De uitslagen van de tests zijn doorgaans binnen de 24 uur bekend. ,,We hebben een goed contacttracingsysteem en een goede commando- en coördinatiestructuur om lokale clusters en uitbraken te beperken”, zegt Walter Ricciardi, adviseur van het Italiaanse ministerie van Gezondheid tegen The Guardian.

Daarnaast volgt de bevolking over het algemeen de coronamaatregelen zeer goed op: ondanks dat het niet verplicht is, dragen veel Italianen bijvoorbeeld ook buiten mondkapjes en houden ze zich ook goed aan de sociale afstandsmaatregelen: wie zich aan de regels onttrekt, kan een forse boete of in de regio Veneto zelfs een celstraf krijgen.

‘Aandacht niet laten verslappen’

,,Italianen nemen hun gezondheid zeer serieus”, beaamt Ricciardi. ,,Als je naar de internationale data over mondmaskerdracht kijkt, zie je dat 90 procent van de mensen in Italië er een dragen, dat is een van de hoogste percentages ter wereld en dat helpt. We reageren goed op het virus omdat we ons goed gedragen. Dus momenteel gaat het goed, maar het belangrijkste is om de aandacht niet te laten verslappen, vooral wat betreft geïmporteerde gevallen.”

Om het aantal geïmporteerde gevallen de kop in te drukken, heeft Italië een inreisverbod voor zestien landen die als hoogrisicogebieden beschouwd worden. Zo zijn reizigers uit onder andere Brazilië, Chili, Peru en Koeweit momenteel niet welkom in het land. Sinds vorige week moeten ook terugkeerders uit Roemenië en Bulgarije veertien dagen in quarantaine, net als terugkeerders uit niet-EU-landen en landen die buiten de Schengenzone vallen.

Volledig scherm De Italiaanse premier Conte doet zijn mondmasker weer op na een speech over het coronavirus in het Italiaanse parlement. © EPA

Noodtoestand preventief verlengd

Ondanks de grote afname van het aantal binnenlandse infecties verlengde de Italiaanse premier Giuseppe Conte afgelopen dinsdag de noodtoestand tot oktober, zodat hij zonder de goedkeuring van het parlement de veiligheidsmaatregelen kan aanscherpen of zelfs een lockdown kan opleggen – en dus snel kan handelen als dat nodig is. ,,Er zijn minder besmettingen, maar uit de cijfers blijkt dat het virus nog steeds rondgaat en voor lokale uitbraken zorgt”, verdedigde Conte zijn besluit in de Senaat. ,,De internationale situatie blijft zorgwekkend en we moeten waakzaam blijven, zeker gezien de gebeurtenissen in de ons omringende landen.”

Ook virologen blijven waakzaam en vragen zich af of ze ‘gewoon geluk’ hebben of dat ze momenteel de verkeerde mensen aan het testen zijn. ,,Italië verkeert momenteel in een soort limbo”, zegt Fabrizio Pregliasco, viroloog aan de universiteit van Milaan. ,,Op dit moment gaat het allemaal goed, maar we bewandelen een slap koord. Deze stabiele situatie kan zo door blijven gaan óf helemaal verkeerd uitdraaien, maar dat hangt van twee dingen af: de blijvende capaciteit om clusters te identificeren en het gedrag van de meerderheid van de Italianen.”

