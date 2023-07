Na het plastic tasje stopt Frankrijk ook met het geven van de kassabon

met video Code rood voor delen Grieken­land, ook bosbranden in onder meer Gran Canaria, Sicilië en Antalya

Naast Griekenland worden ook andere delen van Europa geteisterd door hevige bosbranden. Onder meer in en nabij Gran Canaria, Dubrovnik, Antalya en Lissabon woedt het vuur. In Sicilië overleefden in elk geval drie mensen de branden niet.