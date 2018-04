Na Macron komt nu Merkel bij Trump: Het is als moeten optreden ná Beyoncé

Europa voert deze week een act op in Washington, Verenigde Staten. ‘Good cop, bad cop’ heet dat in spannende films. De goede politieman, de inspecteur die met je meelacht en zo je vertrouwen probeert te winnen, was de Franse president Emmanuel Macron. Tot op de grens van het bizarre dartelde hij op zeker moment hand in hand met Donald Trump door de tuinen van het Witte Huis. De Amerikaanse president betaalde zijn Franse collega royaal terug met pracht en praal voor de vriendschap en het geweldige staatsbezoek dat Macron op zijn beurt aan Trump had aangeboden in Parijs. Trump nam er zelfs het idee van mee naar huis dat hij ook van die mooie militaire parades wilde, in Washington.

Streng

Macron is weg, nu wacht Angela Merkel, de bad cop. Het is als moeten optreden ná Beyoncé. Dat wil niemand, ook de Duitse bondskanselier niet. Voor haar geen honingkoekjes, jongensgrappen of non-stop schouderklopjes. Na de vrolijke Fransman zit Trump nu opgescheept met ‘Mutti’, de bloedserieuze bondskanselier die – qua ervaring op het wereldtoneel – door hem alleen maar als strenge onderwijzeres kan worden gezien. En Trump is geen leerling die zijn huiswerk altijd heeft gedaan, zo weten diplomaten. Een tekening in de Frankfurter Allgemeine Zeitung vatte de stemming aardig samen. Na het vertrek van Macron staat er een tafel klaar voor Merkel met een bescheiden menu: ‘Opgewarmde restjes van het galadiner met de geweldige Emmanuel Macron’. Naar verluidt hebben Trump en Merkel elkaar al vijf maanden niet gesproken aan de telefoon, wat ongekend is in de relatie tussen Washington en Berlijn onder vorige regeringsleiders. Veel Duitse politici en topondernemers beschouwen de Verenigde Staten onder Trump als ‘een onbetrouwbare partner’.

Volledig scherm Beste vrienden: Macron en Trump. © Getty Images

Volledig scherm © REUTERS Overigens denken ze in Berlijn dat Macron een leuk feestje kreeg aangeboden van Trump, maar dat de Franse president feitelijk niets heeft bereikt. ,,Macron heeft een andere stijl, een andere manier van aanpak. Maar dat alles bij elkaar heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Ik zie niets van zijn invloed op Donald Trump”, aldus Thomas Kleine-Brockhoff, onderdirecteur van het Duitse Marshall Fund in de Verenigde Staten. Eerder leek het omgekeerde het geval. Macron beloofde vooraf dat hij de ideeën van Trump over met name een harde aanpak van Iran zou temperen. Niets daarvan. Op Fox TV verklaarde de Amerikaanse president vanochtend dat juist hij Macron op andere gedachten had gebracht. ,,Ik denk dat hij het nu heel anders ziet dan voordat hij de Oval Office binnenliep en ik denk dat dat belangrijk is.” Trump wil het door zijn voorganger Barack Obama gesloten atoomakkoord met Iran nog steeds herroepen.

Dan nu de beurt aan Merkel. Waar Macron vooral parfum in zijn bagage leek te hebben, komt Merkel met dossiers en cijfers. Niet leuk, wel nuttig. Het is dan ook geen staatsbezoek met rode lopers, maar een werkbezoek, zo wordt door beide kanten benadrukt. Beleefd zal ze worden ontvangen, maar hartelijk? De twee liggen elkaar ook niet. Tijdens haar eerste bezoek aan het Witte Huis, vorig jaar, kostte het Trump zichtbaar moeite blij te acteren. Geen arm om Merkel, die dat ook niet erg vond want hoe leg je dat thuis weer uit. De meeste Duitsers zijn kritisch over het gedrag van Trump.







Quote Ik zie niets van de invloed van Emmanuel Macron op Donald Trump Thomas Kleine-Brockhoff, onderdirecteur Duitse Marshall Fund in VS

Terwijl de Fransen stegen in zijn aanzien omdat ze bijvoorbeeld meededen met de Verenigde Staten in de jongste vergelding tegen Syrië wegens het gebruik van chemische wapens heeft Trump het even gehad met de Duitsers. Hij verwijt ze dat ze niet 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie besteden, zoals afgesproken binnen de NAVO. Ook de Duitse deelname aan de Nord Stream 2, de pijplijn die Russisch gas door de Baltische Zee naar Europa zal transporteren, is hem een doorn in het hoog. Met de pijp zetten de Russen Oost-Europa buitenspel wat bijvoorbeeld alleen al aan de Oekraïne miljarden aan transitievergoeding kost.

Ergernis