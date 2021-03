Na negen maanden arriveren de eerste coronavaccins in Afrika: ‘Een hoopvolle week’

Grote Engelse studie: coronavac­cins houden ouderen al na één prik uit het ziekenhuis

2 maart Ouderen in Engeland die één prik met het coronavaccin van AstraZeneca of Pfizer-BioNTech hebben gehad, lijken 80 procent minder risico te lopen om met Covid-19 in het ziekenhuis te belanden. Dat blijkt uit een grote studie van Public Health England onder Engelse 70-plussers.