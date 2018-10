Na Obama's en Clintons ook andere politici VS doelwit van verdachte pakketjes

Het object dat in de postkamer van CNN is gevonden, lijkt op de pakketjes die voor Hillary Clinton, Barack Obama en miljardair George Soros waren bestemd, meldt een bron binnen de politie. Een andere bron binnen justitie zei tegen verslaggever Evan Perez van CNN dat uit het eerste onderzoek van alle objecten blijkt dat deze op dezelfde manier gemaakt zijn.



Minstens een van de objecten bleek projectielen te bevatten, onder meer glasscherven. Het pakketje dat CNN ontving, bevat naast een explosief ook een envelop met wit poeder, zo verklaarde de politiecommissaris van New York City. De bom die bij Soros’ huis werd gevonden was gemaakt van een ongeveer 15 centimeter lang stuk metalen pijp en gevuld met een explosief poeder. Het is niet duidelijk of de incidenten met elkaar verband houden.



Volgens de New York Times vond een medewerker van de bekende filantroop een pakketje in de brievenbus. Toen hij het openmaakte, zag hij iets wat op een bom leek. De man bracht het pakje vervolgens naar bebost gebied in de buurt en belde de politie. Soros was zelf niet thuis.



De pijpbom bestemd voor Soros werd door de Amerikaanse explosievenopruimingsdienst uit voorzorg tot ontploffing gebracht. Wat het motief voor het versturen van de explosieven is, is vooralsnog onduidelijk. Een dader heeft zich nog niet gemeld, de actie is ook niet opgeëist.