Na olie- geen gasboycot, grenzen Europese energiesancties in zicht

Zeker de Baltische landen willen snel een zevende sanctiepakket met daarin wel degelijk ook een gasboycot. ,,Hoe zwaarder de sancties, hoe sneller de oorlog voorbij is. Ik wil al sinds 24 februari een volledige energieboycot”, aldus de Letse premier Krisjanis Karins, luttele uren nadat de Europese leiders besloten tegen eind dit jaar de olie-invoer uit Rusland met 90 procent te verminderen. ,,Zolang de oorlog voortduurt en Oekraïne niet heeft gewonnen, hebben we niet genoeg gedaan”, aldus zijn Estse collega Kaja Kallas.

Lees ook Play Onzekerheid rond olieboycot Rusland direct merkbaar: tanken weer duurder geworden

Maar veel andere landen willen van een gasboycot niets weten. ,,Geen thema”, aldus de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer, volgens wie gas veel moeilijker vervangbaar is dan olie. En de Belgische premier De Croo: ,,Volgens mij hebben we, zeker als het om energiesancties gaat, het einde van de weg bereikt.” Volgens Commissievoorzitter Von der Leyen wordt de Russische energie-export al hard geraakt door de bestaande sanctiepakketten en de Europese plannen om gas - en bij voorrang Russisch gas - uit te faseren.

Quote Volgens mij hebben we, zeker als het om energie­sanc­ties gaat, het einde van de weg bereikt Belgische premier De Croo

Vier weken intensief overleg

De olieboycot waarover de 27 landen het maandagavond laat eens werden vergde uiteindelijk bijna vier weken intensief overleg, en de laatste losse eindjes moeten de komende weken, door de vakministers, nog steeds worden weggewerkt. ,,De les van het zesde pakket is dat we eerst goed moeten kijken naar de technische uitvoerbaarheid”, aldus premier Rutte. Hij is er inmiddels wel van overtuigd dat Rotterdam als belangrijkste aanvoerhaven van Russische olie geen extra schade lijdt nu Hongarije, Tsjechië en Slowakije voor onbepaalde tijd – de tijd om hun raffinaderijen om te bouwen – per pijplijn nog wel olie uit Rusland mogen blijven betrekken.

Quote De les van het zesde pakket is dat we eerst goed moeten kijken naar de technische uitvoer­baar­heid Mark Rutte Brussel houdt nauwlettend in de gaten dat er geen concurrentievervalsing optreedt, en landen met een tijdelijke uitzondering mogen geen olie doorverkopen. Maar het belangrijkste EU-wapen wordt het door de leiders nu globaal goedgekeurde RepowerEU, het Commissieplan om energie schoner en goedkoper te maken en de afhankelijkheid van Rusland zo snel mogelijk af te bouwen. Dat kan door energiebesparing, een versnelde overgang naar duurzame bronnen en op de korte termijn door te zoeken naar alternatieve aanbieders van gas. Nu Rusland zelf al vijf landen geen gas meer levert – Polen, Bulgarije, Finland, Denemarken en Nederland – wordt de noodzaak om snel op eigen benen te staan alleen maar groter, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen.

Geblokkeerde graanvoorraden

Veel aandacht besteedden de leiders op hun tweede topdag aan de voedselcrisis die dreigt nu Poetin moedwillig de enorme Oekraïense graanvoorraden blokkeert. Raadsvoorzitter Charles Michel overlegt binnenkort opnieuw met VN-baas Guterres over hoe ze de Russische leider ertoe kunnen bewegen toch weer graan over zee door te laten. In die tussentijd doet Brussel er alles aan om de 20 tot 22 miljoen ton graan die in Oekraïne liggen opgeslagen over land weg te krijgen.

Dat is een gigantische logistieke operatie die veel geld kost, maar het is de enige manier – als Poetin blijft tegenwerken – om afnemers in Afrika en het Midden-Oosten te kunnen bevoorraden. Ondertussen opent Europa ook een tegenoffensief tegen de Russische propaganda in Afrika, die bevolkingen daar wijs wil maken dat de dreigende honger het gevolg van Europese sancties en niet van een Russische blokkade is.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Praat mee, Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.