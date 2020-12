Na Texas schieten nog 17 staten Trump te hulp bij strijd om verkiezingswinst

Zeventien staten zeggen Texas te steunen bij de gang naar het Hooggerechtshof in Washington, melden Amerikaanse media. Het gaat allemaal om staten waar Trump de meeste stemmen kreeg. De Texaanse minister van Justitie spande een zaak aan tegen vier staten waar Trumps uitdager Biden won, maar waar Trump vier jaar geleden nog triomfeerde.



Volgens Texas zijn Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin in de fout gegaan omdat zij in verband met de coronacrisis verkiezingsprocedures wijzigden. Dat zou illegaal zijn geweest. De vier staten zijn cruciaal voor de overwinning. Zij vertegenwoordigen 62 stemmen in het kiescollege van in totaal 538 kiesmannen, dat uiteindelijk de president kiest.