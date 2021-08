Na tien jaar voorbereiding vluchtte Park Myeong-ho uit Noord-Korea

video ‘Doemscena­rio’ ontvouwt zich in Kaboel: ‘Afghaanse president zal gaan aftreden’

12:37 De taliban zijn Kaboel binnengegaan, meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook inwoners van de stad zeggen dat ze strijders in de straten zien. De hoofdstad is de enige grote stad die nog niet in handen is van de moslimextremistische organisatie. Het is niet bekend of er geweld is gebruikt. Ingewijden zeggen dat president Ghani binnen enkele uren zal aftreden.