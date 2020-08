Naam Kanye West in meer staten niet op stembiljet

West kondigde in juli aan dat hij een gooi gaat doen naar het presidentschap. Volgens verscheidene mediaberichten zouden Republikeinse advocaten of invloedrijke personen hem daarbij helpen in de hoop dat de rapper stemmen weg zou trekken bij de Democraat Joe Biden. Dat zou met name in de swing states gunstig kunnen zijn voor Donald Trump.

In elk geval in vier staten is dat niet gelukt. In Illinois, waar West woont, is hij in november niet verkiesbaar omdat de benodigde 2500 handtekeningen ontbraken. De leden van de kiesraad stemden unaniem tegen. Volgens woordvoerder Matt Dietrich waren ongeveer 1300 handtekeningen niet echt of stond de ondertekenaar niet geregistreerd op het opgegeven adres.

Ook in West Virginia en Ohio kregen West en zijn running mate Michelle Tidball onvoldoende steun voor hun race naar het Witte Huis of klopte er iets niet op de ingeleverde papieren. In Wisconsin haalde zijn campagneteam, evenals in andere staten, de deadline van 4 augustus niet. Onder andere Utah, Arkansas, Oklahoma en Colorado zouden Wests nominatie al wel hebben geaccepteerd.