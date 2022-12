Naar de kwartfinale van Oranje in Qatar? Dat gaat je zoveel kosten

Wie dit weekend nog een retourvlucht naar hoofdstad Doha wil boeken, is via Turkish Airlines ongeveer 900 euro kwijt. Dat is als je aankomende donderdag vanaf Amsterdam vertrekt en maandag weer terugkomt. Pegasus Airlines heeft vergelijkbare prijzen en heeft ook tickets die enkele honderden euro’s goedkoper zijn, maar daarvoor ben je op de heenreis wel langer dan dertig uur onderweg.

Wie (in de buurt) van hoofdstad Qoha wil overnachten, moet om en nabij 160 euro per nacht betalen. Laten we zeggen dat je vanaf donderdag tot en met zondag het WK-festijn wilt meemaken: dan betaal je voor een kleine tweepersoonskamer tussen de 1250 en 1500 euro. Voor een appartement of een Airbnb moet je rekening houden met prijzen die beginnen vanaf 1750 euro. Voor het goedkoopste alternatief kunnen Oranjefans nog terecht in het officiële FIFA-fandorp. Daar kun je voor 80 euro per nacht terecht.

Dan de tickets voor de kwartfinale. Die zijn vrij duur. Op Viagogo, het bekendste officiële doorverkoopkanaal, beginnen de prijzen vanaf 700 euro per kaartje. Via de FIFA, het officiële verkoopkanaal, zijn de prijzen enkele honderden euro’s goedkoper, maar daar is het nog maar de vraag of je door de wachtrij komt. Zondag was dit in elk geval niet mogelijk.

Qatar is geen goedkope stad en vooral alcohol is tijdens het WK buitensporig duur. Alles bij elkaar moet je rekening houden dat je tussen de 3000 en 5000 euro kwijt bent om de kwartfinale tegen Argentinië mee te mogen maken. Een flinke investering.

Oranjelegioen

Louis van Gaal hoopt ondertussen op een groot Oranjelegioen. ,,Tegen de USA werden we ook weer overdonderd op de tribunes door die Amerikanen. Ik zag slechts wat plukjes Nederlanders op de tribune. We hebben nu vier duels gespeeld en steeds waren onze fans in de minderheid. Ach ja, zo is het nu eenmaal. Wel jammer.”

Navraag bij de KNVB leert dat de kans klein is dat veel Oranjefans de oproep van Van Gaal beantwoorden en alsnog massaal naar Doha komen. ,,We houden voorlopig rekening met duizend fans”, laat een woordvoerder van de bond weten ,,Die waren er ook tegen de Verenigde Staten. Tijdens de groepswedstrijden waren er steeds zo’n drieduizend Nederlandse fans. Supporters kunnen nu nog kaarten bij de FIFA aanschaffen. En er zijn veel landen naar huis. Op die verkoop hebben we geen zicht.”

,,Veel mensen in Nederland zijn toch een beetje huiverig om hiernaartoe te komen”, merkt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. ,,Maar zaterdag tijdens ons duel met de VS kwam ik wel de burgemeester van New York tegen.”

,,Die steun van Oranjefans in stadions is heel belangrijk voor voetballers”, weet Ronald de Boer, die zondag de training van Oranje bezocht. ,,Ik weet nog wel dat we met Oranje in 1998 tegen Argentinië in de kwartfinales speelden”, doelde hij op de zege van 2-1. ,,Toen was de helft van het stadion oranje en de andere helft blauw-wit.”

