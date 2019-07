Nabestaanden over teruggevonden Franse duikboot: ‘Ze lagen zo dichtbij ons’

Steeds meer meldingen van Nederlan­ders getroffen door hondsdol­heid

10:49 Alarmcentrale Eurocross krijgt steeds meer meldingen van Nederlandse reizigers die vrezen dat ze besmet zijn geraakt met rabiës, oftewel hondsdolheid, nadat ze zijn gekrabd door een hond, kat of aap. In 2018 kwamen er 342 meldingen binnen, een jaar eerder waren dat er nog 264, en in 2016 163. De meeste gevallen waren in Indonesië, Thailand en Vietnam.