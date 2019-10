Namen bekend van slachtoffers mesaanval Parijs: ‘Als kind wilde Aurélie (39) al bij de politie werken’

De 45-jarige dader Mickaël Harpon stak donderdag drie politieagenten en een andere werknemer dood in het hoofdkantoor van de Parijse politie, voor hij zelf werd doodgeschoten. De man werkte al sinds 2003 bij de politie in Parijs. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat een persoonlijk of een intern conflict aan de basis lag van het drama. De Franse krant Le Parisien maakte de namen van de overleden slachtoffers bekend.

Het eerste slachtoffer is Damien E., een 50-jarige politieagent die bij de inlichtingendienst van de Parijse politie werkte. De man, die twee kinderen heeft, werd aangevallen in zijn kantoor. Vervolgens ging de dader de 39-jarige agent Anthony L. te lijf met een mes. Ook hij is vader van twee kinderen.



Het derde slachtoffer is Brice L. (38), ‘een vrijgezel zonder kinderen die een appartement deelde met een vriend in het zeventiende arrondissement van Parijs’. Brice verloor zijn vader in de jaren negentig. Zijn moeder is ernstig ziek en verblijft in een ziekenhuis in het zuiden van Frankrijk. Zijn buren beschrijven hem als ‘vrolijk, aangenaam en discreet over zijn professionele activiteiten'.

Aurélia T., 39 jaar oud en moeder van twee kinderen (5 en 8 jaar), is het vierde en het laatste slachtoffer van de moordenaar. De dader viel haar aan met een mes op de trap, waar ze overleed aan haar verwondingen. Ze werkte bij de operationele dienst van de Parijse politie (DSPAP). ,,Al van kindsbeen af wilde ze bij de politie werken. Deze baan betekende alles voor haar”, zegt haar grootmoeder Henriette. Haar man vond het werk van zijn kleindochter te gevaarlijk.

Onderzoek

Het parket gaat onderzoek voeren naar ‘moord en moordpoging op een persoon met openbaar gezag in verband met een terroristische onderneming’ en ook naar‘criminele terroristische samenzwering’. Harpon bekeerde zich achttien maanden geleden tot de islam. Bij een huiszoeking in zijn woning in Gonesse kwam vooralsnog geen informatie aan het licht die erop wees dat de dader geradicaliseerd was.

Regeringswoordvoerder Sibeth Ndiaye benadrukte eerder aan Franceinfo dat er niet zomaar conclusies getrokken mogen worden. ,,Het is niet dat men een terrorist is, omdat men moslim is. Het feit dat men zich bekeert tot de islam is niet automatisch een teken voor radicalisering.”

Motief

Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat een persoonlijk of een intern conflict de reden is van het drama. De vrouw van Harpon, die in hechtenis werd genomen, vertelde dat haar man ’s nachts zeer abrupt wakker was geworden. Mickaël had zijn vrouw verzekerd dat hij ‘stemmen’ hoorde. Verder leek hij erg verward. Als dat klopt, kan dat een eerste aanwijzing zijn.