Namibië biedt 170 olifanten te koop aan

Het door droogte getroffen Namibië heeft 170 olifanten te koop aangeboden. De dieren vertegenwoordigen een grote waarde volgens de adverteerders in het regeringsblad New Era , die geen richtprijs noemen voor de enorme viervoeters.

Het dunbevolkte Namibië kampt niet alleen met droogte, maar ook met een enorme stijging in de olifantenbevolking. Rond 1990 leefden er circa 5000, nu rond de 28.000 in het land in het zuidwesten van Afrika, dat voor een groot deel uit woestijn bestaat. De dieren trekken naar plaatsen waar nog water is en raken vaak in conflict met de lokale bevolking.



Eisen voor de kopers

De regering wil het aantal olifanten nu terugdringen zonder ze af te maken. En meteen wat geld binnenhalen dat weer kan worden besteed aan natuurbescherming. De kopers moeten aan bepaalde eisen voldoen, zoals uit een land komen waar de internationale regels over beschermde dieren worden geëerbiedigd.



Het is niet de eerste keer dat Namibië wilde dieren probeert te slijten. In oktober zijn honderd in het wild levende buffels uit het Waterberg Plateau Park te koop aangeboden. Vorig jaar werden onder meer buffels, springbokken, giraffen, impala’s en een kleiner aantal olifanten te koop gezet.

Dierenhandel

De olifantenpopulatie groeide de afgelopen decennia onder meer vanwege de inzet van Namibië om de lokale natuur te beschermen. Desondanks liet de regering vorig jaar weten te overwegen zich niet langer aan regels te houden die de handel in bedreigde diersoorten binnen de perken houdt.



Deze uitspraak kwam nadat landen tijdens een Cites-vergadering (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) hadden besloten om beperkingen op de jacht en export van witte neushoorns niet te willen versoepelen. Volgens de minister van Milieu, Pohamba Shifeta, zijn er genoeg witte neushoorns in het land, waardoor deze niet als ‘met uitsterven bedreigd' bestempeld zouden moeten worden.

