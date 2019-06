Namibië verkoopt duizend wilde dieren: ‘Anders verhongeren ze door droogte’

Namibië riep vorige maand de noodtoestand uit. Het land kent in sommige delen de dodelijkste droogte in negentig jaar. ,,De omstandigheden voor de grazers is in de meeste parken heel slecht en als we het aantal dieren niet terugbrengen, leidt dit tot uithongering", zei de woordvoerder gisteren. Vrijdag werd al over de aanstaande verkoop gerept in advertenties in lokale kranten.