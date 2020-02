Nancy Pelosi verscheurt speech president Trump achter zijn rug om

Na afloop van Trumps toespraak, waarin hij sprak over de grote comeback van Amerika, pakte Pelosi - die achter Trump zat - de geprinte velletjes waar de State of the Union op stond en verscheurde ze demonstratief. Vol in het zicht van de camera’s. Zeven andere Democratische congresleden waren tijdens de toespraak al weggelopen. Pelosi zei tegen Amerikaanse media dat dit volgens haar ‘het meest hoffelijke was dat ze gezien de omstandigheden kon doen’. Ze zei dat ze naar een pagina had gezocht waar iets op stond dat waar was, maar dat ze dat niet had gevonden.