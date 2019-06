Napolitaanse jeugd schiet ‘per ongeluk’ op jonge kinderen

Ruim twaalf jaar cel voor politieman VS die ongewapen­de vrouw doodschoot

19:54 Een voormalige politieman in het Amerikaanse Minneapolis is vandaag veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar en zes maanden voor het doodschieten van een 40-jarige Australische vrouw, bijna twee jaar geleden. Het slachtoffer had zelf de politie gealarmeerd.