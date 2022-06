Nasa laat nieuwe ruimtepakken maken voor volgende maanmissie

dit gebeurde er vannacht Oekraïners ‘geven belangrij­ke stad op’ en ook Britten gaan raketsyste­men leveren

Russische troepen hebben nu ongeveer 80 procent van Sjevjerodonetsk ingenomen. Volgens Oekraïense bronnen is er na zware beschietingen enorm veel schade aangericht in de belangrijke stad in de provincie Loehansk, deel van de oostelijke regio Donbas.

9:16