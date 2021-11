NASA-topman hekelt “roekeloos” gedrag Russen, ISS-crew schuilt in ruimtecapsules

545 miljoen euro voor slachtof­fers massale loodvergif­ti­ging in Amerikaan­se stad Flint

De Amerikaanse staat Michigan betaalt in totaal 626 miljoen dollar (circa 545 miljoen euro) schadevergoeding aan tienduizenden inwoners van de stad Flint vanwege verontreinigd kraanwater. De federale rechter in Michigan keurde het schikkingsbedrag, het hoogste in de geschiedenis van de staat, woensdag officieel goed.

11 november