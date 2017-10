Nathan de zwemmende strandkat werd gedumpt maar is nu ster op Instagram

Katten staan niet bekend als liefhebbers van water. Maar Nathan is er gek op. Het dier uit de Australische deelstaat Queensland plonst lekker in de golven met zijn baasjes Rian en Melissa. Die namen hem in huis nadat de arme kat werd achtergelaten in een doos aan de kant van de weg. Nu heeft Nathan een goed thuis én tienduizenden volgers op sociale media.