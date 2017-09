'Nauwelijks meer hoop op overlevenden Mexico'

'Grote meerderheid zegt ja tegen afscheiding Noord-Irak'

5:03 Bij het omstreden onafhankelijkheidsreferendum in de Koerdische regio in Noord-Irak tekent zich een grote meerderheid af voor het ja-kamp. De kiescommissie in Erbil schat op basis van de eerste tellingen dat meer dan 90 procent van de kiezers heeft gekozen voor onafhankelijkheid.