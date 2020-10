Navalny herstelt in het Zwarte Woud van vergiftiging

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is na zijn behandeling in een Berlijns ziekenhuis blijkbaar aan het herstellen in het Duitse Zwarte Woud. Hij verblijft met zijn gezin in een dorp niet zo ver van de grens met Zwitserland en Frankrijk, melden Duitse media.

Het gaat om Ibach in de deelstaat Baden-Württemberg. De burgemeester laat de ruim vierduizend inwoners in een bericht op de gemeentelijke website weten ‘dat sinds deze week een publiek en prominent figuur met zijn gezin in het dorp verblijft. Ze hebben een zeer hoog niveau van persoonsbescherming nodig. Dat verklaart de grote politieaanwezigheid in het dorp en de huisbezoeken door agenten’, aldus Helmut Kaiser.

De uitzonderlijke persoonsbescherming van de ‘gast’ en diens gezin vraagt volgens de burgervader de medewerking van de dorpelingen. ‘De inzet is in het algemeen belang. Het gaat over de gezondheid en het leven van de bewuste personen en ook van alle inwoners. De media melden dat het gaat om de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. De omvang van de benodigde en uit te voeren maatregelen wordt door de politie bepaald.’

Niet makkelijk

De burgemeester vraagt de inwoners om begrip voor het feit dat het dorpsleven van de ene op de andere dag is veranderd. Hij roept de dorpelingen ook op de politie te ondersteunen ‘bij dit niet altijd even gemakkelijke werk’. ,,Er komen meer politiecontroles dus draag alstublieft uw identiteitsdocumenten bij u zodat u zich kunt identificeren indien nodig.’’

Bezorgde burgers kunnen volgens Kaiser terecht bij de geüniformeerde politiemannen en -vrouwen ter plaatse. Het gemeentehuis, dat blijkbaar fungeert als ‘commandocentrum’, is slechts maandagmiddag en donderdagochtend open tijdens de normale kantooruren, aldus de burgemeester.

Poetin

Aleksej Navalny claimt dat de Russische president Vladimir Poetin achter zijn vergiftiging zit. Dat verklaarde hij begin oktober in een interview in het Duitse blad Der Spiegel, zijn eerste vraaggesprek sinds zijn vergiftiging. Volgens hem zei Poetin tegen de Franse president Emmanuel Macron dat de Russische oppositieleider zichzelf had vergiftigd.

Navalny werd op 20 augustus onwel tijdens een Russische binnenlandse vlucht van Siberië naar Moskou. Hij werd bewusteloos naar een ziekenhuis in Siberië gebracht. Daar verklaarden artsen dat er geen sporen van gif in zijn bloed waren aangetroffen. Hij zou een stofwisselingsziekte hebben, veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel, was de lezing.

De Duitse organisatie Cinema for Peace bood hulp aan en stuurde een privéjet met artsen naar Rusland om Navalny op te halen. Navalny’s echtgenote smeekte de Russische president Poetin in een brief haar man te laten vertrekken. De artsen in Omsk verboden Navalny’s transport aanvankelijk, omdat zijn toestand nog niet stabiel genoeg zou zijn voor zo’n ambulancevlucht. Een dag later stemden ze alsnog in met het overvliegen van Navalny.

Geheim adres

Hij werd opgenomen in het Berlijnse Charité Ziekenhuis. Daar ontwaakte de Rus begin september uit een kunstmatige coma. Op 23 september mocht hij de kliniek verlaten. Sindsdien verbleef hij op een geheim adres in Berlijn. Voor Duitsland staat vast dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. De Duitse regering verklaarde op basis van de eigen testresultaten ‘ondubbelzinnig bewijs’ te hebben voor de vergiftiging. Onafhankelijk labs kwamen tot dezelfde conclusie.

Navalny verklaarde dat hij voor vertrek naar Berlijn volledig werd uitgekleed. ‘Ze trokken al mijn kleren uit en stuurden me helemaal naakt naar Duitsland. Gezien het feit dat er een industriële chemische stof op mijn lichaam is gevonden en die zeer waarschijnlijk via contact met mijn lijf is overgebracht, zijn mijn kleren een zeer belangrijk bewijsstuk.’ Hij eist de kleding dan ook terug van Rusland.

