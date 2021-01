Navalny morgen voor de rechter wegens smaadzaak

De Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt volgens zijn advocaat morgen in de rechtbank verwacht vanwege een lopende zaak waarin de Kremlincriticus wordt beschuldigd van smaad. Hij zou een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog in diskrediet hebben gebracht.

Een onderzoekscommissie die normaal gesproken oorlogsmisdaden onderzoekt, heeft zich gebogen over de zaak en zegt dat Navalny de ,,eer en waardigheid van de veteraan in twijfel heeft getrokken”. De man zei in een reclamevideo dat hij voor de grondwetswijziging is waardoor president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Navalny plaatste die video op Twitter en noemde alle mensen in de video ‘een schande voor ons land’ en ‘verraders zonder geweten’.

De Kremlincriticus werd afgelopen weekend opgepakt toen hij terugkeerde in Rusland, omdat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke celstraf had gehouden. Navalny was sinds augustus in Duitsland, nadat hij daar heen was gebracht om behandeld te worden na een vergiftiging. De vergiftiging was volgens Navalny het werk van de geheime dienst in opdracht van Poetin.

Quarantaine

Volgens de Russische justitie had Navalny zich in september weer tweemaandelijks moeten melden, omdat hij was ontslagen uit het ziekenhuis. Voor die zaak komt hij op 2 februari weer voor de rechter. Navalny blijft in ieder geval vastzitten tot 15 februari, waarvan de eerste veertien dagen in quarantaine, vanwege de coronamaatregelen. Hij kan woensdag dus niet naar de rechtbank en volgens zijn advocaat is het nog onzeker of hij er met een videoverbinding bij kan zijn.

Het Kremlin heeft maandag beklemtoond de talrijke oproepen van westerse leiders om Navalny vrij te laten, niet in overweging te nemen. De juridische problemen van Navalny zijn een zaak van de Russische rechterlijke macht en een binnenlandse aangelegenheid van het land. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat de regering wel bezorgd is over de oproep van Navalny om ‘illegale demonstraties’ te houden om te protesteren tegen de gevangenhouding.