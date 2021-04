Navalny vanaf ziekenboeg gevangenis: ‘Ik lijk zo op een skelet, dat ik kinderen bang maak’

Vijf vragen over het oplopende conflict rond het Iraanse kernpro­gram­ma

16 april Het Iraanse nucleaire programma staat volop in de schijnwerpers. Terwijl in Wenen wordt onderhandeld om het kernakkoord van 2015 nieuw leven in te blazen, schendt Teheran afspraken als gevolg van een ‘schaduwoorlog’ met Israël. Vijf vragen over de snel oplopende spanningen.