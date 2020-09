Navalny verlaat ziekenhuis: ‘Poetin vertelde Macron dat ik mezelf heb vergiftigd’

Maandag liet Navalny via zijn blog weten dat het vergif ‘in en op’ zijn lichaam werd aangetroffen. Het feit dat Rusland alleen een voorlopig onderzoek naar zijn ziekenhuisopname wil doen, maakt de politicus furieus. ,,Het lijkt wel of ik niet in een coma ben geraakt, maar in een supermarkt ben gestruikeld en mijn been heb gebroken’’, schrijft hij. Vandaag meldt Navalny ook dat Poetin tegen de Franse president Macron zou hebben geopperd dat hij zichzelf heeft vergiftigd.



,,Vladimir Poetin heeft... gezegd: ‘Navalny heeft het vergif zelf ingenomen’. Mooi verhaal, dat de nodige studie verdient.’’ In de post trekt hij de voorstelling van zaken, waarbij hij in zijn keuken novitsjok zou hebben gekookt als onderdeel van een ‘sluw plan’ om Poetin zwart te maken, in het absurde. ,,Poetin versloeg me’’, vervolgt hij. ,,Hij laat zich niet voor de gek houden. Als een dwaas lag ik 18 dagen in coma, maar ik heb mijn doel niet bereikt. De provocatie is mislukt.’’



Het Franse dagblad Le Monde meldt, op basis van anonieme bronnen, dat Poetin in het telefoongesprek met Macron naar zijn vijand verwijst als een ‘onruststoker die ook in het verleden ziektes heeft gesimuleerd’. In een videotoespraak voor de Algemene Vergadering van de VN, waarbij hij het gebruik van chemische wapens een ‘rode lijn’ noemde, eiste Macron gisteren een ‘snelle en foutloze’ verklaring van Rusland met betrekking tot Navalni’s vergiftiging.