Navo-chef: ‘Rusland wijkt niet, maar hergroepeert juist’

De Navo gelooft niet dat de Russen hun troepen aan het terugtrekken zijn. ,,Ze zijn zich juist aan het hergroeperen en versterken”, aldus Navo-chef Jens Stoltenberg. Intussen is er een hulpkonvooi op weg naar de belegerde stad Marioepol, en wakkert Vladimir Poetin de roebelruzie over gas weer aan.

Volgens de Navo gaan de Russen alles op alles zetten om de oostelijke regio Donbas te veroveren. De bombardementen in andere delen van Oekraïne gaan ook nog steeds door. Zo wordt er nog altijd gevochten rond Kiev en Tsjernihiv, terwijl de Russen woensdag tijdens onderhandelingen nog zeiden dat ze juist daar de strijd zouden verminderen. Morgen zou er via een videoverbinding verder worden onderhandeld.

Bemiddelaar Turkije maakt zich sterk voor een nieuwe gespreksronde, die ergens in de komende twee weken zou moeten plaatsvinden. Hier zouden dan de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne moeten aanschuiven. De eerste, Sergei Lavrov, liet al weten hier positief tegenover te staan.

Rode Kruis

Vandaag is er vanuit de zuidelijke stad Zaporizja een hulpkonvooi van het Rode Kruis vertrokken naar Marioepol. Er zijn 45 bussen op weg vol met hulpgoederen en medicijnen. De hoop is dat er met de Russen een overeenkomst kan worden bereikt over een veilige corridor, en dat de bussen ook mensen mee terug kunnen nemen. De grotendeels verwoeste stad heeft nog steeds dagelijks te lijden onder bombardementen. Er zitten zo'n 170.000 mensen vast. Het Rode Kruis deed een emotioneel beroep op Rusland om het konvooi door te laten: ,,Hier hangen tienduizenden levens van af.’’

De Russische president Vladimir Poetin dreigde vandaag opnieuw om de gastoevoer naar ‘onvriendelijke landen’ (zie kaart hieronder) af te sluiten als die niet in roebels betalen. Op dit moment worden de rekeningen nog altijd vereffend in euro’s of dollars. Als Poetin zijn plan doorzet (hij opperde het overigens al eerder), dan moeten zijn Westerse klanten een bankrekening openen bij de bank van Gazprom (het staatsoliebedrijf). Daar storten ze dan hun geld op, waarna de bank het gebuikt om roebels mee te kopen. Dat zou niet alleen de roebel weer wat in het zadel helpen (de munt staat momenteel erg zwak), het zou ook ingaan tegen de sancties die het Westen zelf heeft ingesteld.

Frankrijk en Duitsland zeggen alvast dat ze niet ingaan op de eis van Poetin. ,,Wij laten ons niet chanteren’’, aldus de Duitse minister van Economische Zaken, Robert Habeck. Het stoppen van gasleveringen kan zijn land in grote problemen brengen: de helft van het gas dat Duitsland gebruikt komt uit Rusland. Er is geen onmiddellijke nood: ook al draait Rusland vandaag de kraan dicht, dan heeft Duitsland voorlopig nog voldoende voorraden. Er is al wel een noodplan in werking gesteld dat het verbruik moet indammen.

Sanctielijst

De Britten hebben een aantal personen en organisaties uit de mediawereld toegevoegd aan hun sanctielijst. Het gaat om onder anderen Sergei Brilev, een prominente journalist van staatszender Rossiya, en Alexei Nikolov, de directeur van staatszender RT. Ook Aleksandr Zjarov, de baas van Gazprom Media, en Sputnik-hoofdredacteur Anton Anisimov staan op de lijst. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss moet dit ‘de stroom aan leugens’ indammen. ,,Het gaat hier om schaamteloze propagandisten die Poetins nepnieuws verspreiden.’’

De Britten en de Amerikanen kwamen vanochtend met een gelijkluidende analyse van de manier waarop Rusland deze oorlog aanpakt. Er deugt weinig van, zei Jeremy Fleming, hoofd van de Britse inlichtingendienst GCHQ. ,,Poetin heeft de situatie in Oekraïne schromelijk onderschat, net als het verzet van de bevolking en de kracht van de coalitie die tegen de oorlog in het geweer is gekomen. Tegelijkertijd heeft hij de kracht van zijn leger overschat. We zien soldaten met slechte wapens een een lage moraal, die niet alleen orders weigeren, maar ook het eigen materieel saboteren.’’

