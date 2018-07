Navo-chef Stoltenberg verwacht successen ondanks Trump

De meer dan zichtbare meningsverschillen tussen de VS en de 28 andere Navo-bondgenoten zullen vandaag belangrijke besluiten niet in de weg staan. Die verwachting sprak Navo-chef Jens Stoltenberg vanochtend uit, vlak voor de zware top met de Amerikaanse president Trump.

Stoltenberg zei belangrijke besluiten te verwachten op tal van terreinen. Het belangrijkst is wellicht het besluit van de Navo om 30 bataljons militairen, 30 squadrons jachtvliegtuigen en 30 oorlogsschepen binnen 30 dagen aan de oostelijke Navo-grens met Rusland te hebben, om in geval van crisis de daar al aanwezige troepen te versterken.

Stoltenberg verwacht ook besluiten over versterking van de commandostructuur met nieuwe hoofdkwartieren in de VS (Norfolk) en Duitsland (Ulm) en intensivering van de strijd tegen terreur. Die wordt zichtbaar in de vorm van training aan het Iraakse leger en aan de nationale strijdkrachten in Afghanistan. ,,Onder het motto: preventie is beter dan genezing”, aldus Stoltenberg.

Oneerlijk

Maar de oneerlijke lastenverdeling waarvan Trump zo’n punt maakt wordt ongetwijfeld het belangrijkste gespreksonderwerp. Stoltenberg erkent dat, ondanks inspanningen van de andere 28 bondgenoten, de lastenverdeling nog steeds ‘oneerlijk’ is. Maar van de Europese bondgenoten valt niet te verwachten dat ze nieuwe afspraken willen bovenop die van Wales in 2014. Die afspraak is: de defensiebestedingen optrekken naar 2 procent van het BNP in 2024. Bijna de helft van de lidstaten zal nog er nog een flink schepje bovenop moeten doen om dat te halen.

Wat er vanmiddag precies gaat gebeuren weet niemand. Trump heeft in tweets en andere commentaren duidelijk gemaakt dat de lastenverdeling voor hem een heel zwaar punt blijft. Van Europese leiders mag hij dat zeggen, maar als hij daar te ver in doordrijft zeggen ze wat terug.

Samenwerking

Stoltenberg trekt zich op aan het feit dat hij ‘op het terrein’ van de Amerikanen andere dingen ziet dan hun president roept. ,,Ondanks alles wat gezegd wordt zie ik dat Amerika zijn aanwezigheid in Europa uitbreidt, het versterkt onze samenwerking.”