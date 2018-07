Navo hoopt dat Trumps daden meer zeggen dan zijn woorden

Wat wordt het deze keer? Een nieuwe scheldkanonnade tegen landen die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en hun veiligheid uitbesteden aan Amerika? Met knallende deuren voortijdig het splinternieuwe Navo-hoofdkwartier verlaten en vanuit Air Force One per tweet het slotcommuniqué verscheuren? Trump is in the house, deze week.



Van een man die de ene na de andere internationale overeenkomst opzegt en er vorig jaar zomer geen been in zag om de nabestaanden van een kleine 3.000 overwegend Amerikaanse 9/11-slachtoffers te schofferen door bij de onthulling van hun monument ook al een boom over burden sharing op te zetten, kun je alles verwachten. Bovendien is Trump overduidelijk op oorlogspad. De in 2014 gemaakte Navo-afspraak om tegen 2024 per land 2 procent van het BNP aan defensie te besteden, gaat hem al lang niet meer ver genoeg: Trump, liet hij al weten, wil 4 procent.

Idioten

En hij wil tempo. In een brief aan negen regeringen, waaronder de Nederlandse, dreigde hij vorige week dat Amerika zijn bijdrage aan de verdediging van Europa kan terugschroeven als het financieel niet over de brug komt. Om er later die week aan toe te voegen: ,,Ik ga de Navo vertellen dat ze hun rekeningen moeten betalen. Nu zijn de Amerikanen die idioten die voor alles opdraaien.”

Helemaal onwaar is dat niet, want volgens de laatste cijfers (van vorige maand) zullen ook in 2024 nog maar 15 van de 29 lidstaten op de afgesproken 2 procent zitten, ondanks de sinds 2014 fors verslechterde veiligheidsomgeving.

Rampenscenario

Wat voor Trump natuurlijk ook meespeelt is zijn zelfgezochte handelsgeschil met Europa. De tariefsverhogingen op staal en aluminium slaan, zoals voorspeld, als een boemerang terug op de Amerikaanse economie. De schuld daarvoor zoekt Trump niet bij zichzelf, maar bij Europa.

Volledig scherm © AFP Volgens een hoge VS-diplomaat is de kans dat de meest eigenzinnige aller VS-presidenten de Navo-top bewust de gort indraait dan ook meer dan 50 procent. Maar het echte rampenscenario is dat hij troepen terugtrekt van de oostelijke Navo-grens en dikke mik speelt met Poetin, die hij kort na de Navo-top ziet. Dat doet sterk denken aan de recente G7-top, die Trump ook al voortijdig en stampvoetend verliet, toen om zich naar Kim Jong-un te reppen.

Tegen de haren in strijken